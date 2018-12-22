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لايف| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الجمعة 22-12-2018 في الدوري الانجليزي| يلا شوت

السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:18 م
لايف| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الجمعة 22-12-2018 في الدوري الانجليزي| يلا شوت
بث مباشر مباراة مانشستر سيتي
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عمرو عادل
 
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لايف| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الجمعة 22-12-2018 في الدوري الانجليزي| يلا شوت

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لايف| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الجمعة 22-12-2018 في الدوري الانجليزي| يلا شوت
موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : سوار الذهب
الساعة : 5:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 6:00 مساء بتوقيت السعودية

لايف| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الجمعة 22-12-2018 في الدوري الانجليزي| يلا شوت

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