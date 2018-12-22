لايف| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الجمعة 22-12-2018 في الدوري الانجليزي| يلا شوت





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لايف| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الجمعة 22-12-2018 في الدوري الانجليزي| يلا شوت

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : سوار الذهب

الساعة : 5:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت السعودية





لايف| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم الجمعة 22-12-2018 في الدوري الانجليزي| يلا شوت