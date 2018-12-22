ضبط عاطل لسرقته سيارة ملاكي بأسلوب "المفتاح المصطنع" بروض الفرج

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة سيارة ملاكي باستخدام مفتاح مصطنع.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية (بمنطقة طوسون) دائرة القسم، من ضبط المدعو "خالد.ع.س" سن 21 عاطل ومقيم بأبو النمرس بالجيزة، وبحوزته (مقص حديدي، مفاتيح سيارات مصطنعة)، وذلك عقب قيامه بسرقة السيارة الملاكي رقم ( ر د هـ 634 ) ملك المواطن "سيد.إ.أ" سن 55، موظف، ومقيم بدائرة القسم بأسلوب (المفتاح المصطنع).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة ، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة ملكه، واتهمه بالسرقة، وقرر أنه لم يكن قد اكتشف الواقعة بعد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.