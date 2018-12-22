ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط عاطل لسرقته سيارة ملاكي بأسلوب "المفتاح المصطنع" بروض الفرج

السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:18 م
ضبط عاطل لسرقته سيارة ملاكي بأسلوب المفتاح المصطنع بروض الفرج
المتهم
طباعة
Advertisements
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة سيارة ملاكي باستخدام مفتاح مصطنع.

 

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية (بمنطقة طوسون) دائرة القسم، من ضبط المدعو "خالد.ع.س" سن 21 عاطل ومقيم بأبو النمرس بالجيزة، وبحوزته (مقص حديدي، مفاتيح سيارات مصطنعة)، وذلك عقب قيامه بسرقة السيارة الملاكي رقم ( ر د هـ 634 ) ملك المواطن "سيد.إ.أ" سن 55، موظف، ومقيم بدائرة القسم بأسلوب (المفتاح المصطنع).

 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة ، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة ملكه، واتهمه بالسرقة، وقرر أنه لم يكن قد اكتشف الواقعة بعد.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

 

المزيد عن: ضبط عاطل سرقة سيارة ملاكي روض الفرج حوادث الفجر أخبار الحوادث
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
مصر المقاصة
بيراميدز
-
x
19:30
-
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
3
x
14:15
0
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
2
x
14:30
1
بيرنلي
تشيلسي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
فولهام
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
بورنموث
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
0
x
15:30
0
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
0
x
16:30
0
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
0
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
-
x
18:00
-
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
-
x
18:45
-
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
0
x
15:30
1
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
0
x
15:00
0
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
2
x
15:00
0
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
0
x
16:30
0
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
19:30
-
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
3
x
13:30
1
كالياري
ميلان
0
x
16:00
0
فيورنتينا
نابولي
0
x
16:00
0
سبال
بارما
0
x
16:00
0
بولونيا
ساسولو
0
x
16:00
0
تورينو
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
0
x
16:30
0
هيرتا برلين
شتوتجارت
0
x
16:30
0
شالكه 04
هانوفر 96
0
x
16:30
0
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
16:30
0
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
نانت
موناكو
-
x
22:00
-
جانجون
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
أنجيه
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
-
x
18:00
-
بشكتاش