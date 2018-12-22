بث حي HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم | مباراة حسين الشحات اليوم السبت مشاهدة مباراة ريال 

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سنكون على موعد مع مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم بنقل يلا شوت كورة لايف، وذلك قبل انطلاق صفارة الحكم الأولى من عمر المواجهة بقليل، متمنين لكم مشاهدة مباراة ممتعة وفوز فريقكم المفضل.

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