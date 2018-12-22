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شرطة التموين تضبط 71 قضية متنوعة في المحافظات

السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:14 م
شرطة التموين تضبط 71 قضية متنوعة في المحافظات
مواد تموينية - أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (عدد 71 قضية)  أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "خضروات وفاكهة" كائن بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية وبحوزته ( كمية قدرها 109,900 طن مواد غذائية " خضروات وفاكهة" معبأة داخل عبوات معدنية وزجاجية غير مدون عليها أي بيانات، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ) وفقاً لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

- ضبط مالك مصنع غير مرخص كائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس - بالجيزة، لحيازته وتعبئته ( كمية كبيرة من السلع الغذائية "صلصة، خل" بلغت 11,880 طن مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية) وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الأغذية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

- ضبط تاجر سلع غذائية وقائد سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم لحيازتهما وتجميعهما ( كمية كبيرة من الأسماك بلغت 2,080 طن "سردين، فسيخ" غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية ) وفقاً لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطري، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

- ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لتجارة وحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ لحيازته وتجميعه (كمية من اللحوم المجمدة بلغت 1,900طن غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية) وفقاً لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشي الطب البيطري، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

 

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