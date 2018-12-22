من هو الأمير طلال بن عبدالعزيز الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 88 عاما؟

والأمير طلال هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيرا للمواصلات عام 1952، وشغل منصبى وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا، وعمل مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة، ووهو والد الأمير الوليد بن طلال.

وقال الأمير عبدالعزيز بن طلال، عبر "تويتر": "سيتقبل أبناءه العزاء للرجال والنساء بالفاخرية، أيام الأحد، الاثنين والثلاثاء من بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء".