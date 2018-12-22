ضبط 1700 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدامي في الغربية

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قال الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطرى فى الغربية، فى تصريح صحفى، اليوم السبت، أن المديرية قامت بحملة بالتنسيق مع الرقابة التموينية بمديرية التموين ومباحث تموين الغربية، أسفرت عن ضبط 1700 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للإستخدام الأدمى ومذبوحة خارج المجازر بإجمالي 175 محضر.



حيث تم ضبط 734 كجم وعمل 110 محضر لبيع اللحوم غير المذبوحة بالمجازر وضبط 848.595 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى وعمل 58 محضر لهم كما تم عمل 7 محاضر لبيع 116 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك.



وشدد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمتابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر السلع وخلوها من أي مسببات مرضية حرصًا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من الأمراض المشتركة بأشكالها المختلفة أو أي أنواع التسمم الغذائي.