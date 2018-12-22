الزمالك ينفي التفاوض مع مهاجم الأهلي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك وجود مفاوضات مع عمرو جمال مهاجم فريق الأهلي بعد الأنباء التي ترددت عن التفاوض معه.





وأكد أمير مرتضى في تصريحات خاصة أن عمرو جمال بعيد عن دائرة اهتمامات الزمالك ولم يتفاوضامعه في الفترة الماضية.





ويتواجد عمرو جمال على قائمة الانتظار في الأهلي خلال الفترة الحالية ويحيط الغموض بموقف اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق وسط الوفرة في خط الهجوم.





يذكر أن الزمالك يضع اهتمامه في الوقت الحالي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في ميركاتو الشتاء لسد النقص المتواجد بالفريق وعدم توافر سوى الكونغولي كابونجو كاسونجو وعمر السعيد فقط.





انقلاب كريستيان جروس يهدد استمرار "عنتر" في الزمالك





انقلب كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على محمد عنتر صانع الألعاب بسبب الأنانية خلال التدريبات.





وطلب كريستيان جروس من محمد عنتر عدة مرات البعد عن الأداء الفردي في لعبه والتركيز على الجماعية لكنه أبدى تحفظه عليه في المباريات التي شارك فيها كبديل وإصراره على اللعب الفردي مما أدى لتجميده.





ويواجه عنتر شبح الرحيل عن الزمالك خلال ميركاتو الشتاء وسط تلقي الإدارة عروض بالجملة من عدة أندية لكنهم لم يحسموا القرار بشكل نهائي حتى الآن.





مكافأة خاصة في الزمالك للفوز على القطن التشادي





رصد مجلس إدارة نادي الزمالك مكافأة خاصة للاعبين حال تحقيق الفوز فى مباراة القطن التشادى المقرر لها عصر الأحد المقبل فى إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





وتنص لائحة الزمالك على صرف مكافآت خاصة حال تحقيق الفريق الفوز خارج الملعب بالبطولات الخارجية لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على القطن فى تشاد بغض النظر عن حسم التأهل بنسبة كبيرة عقب نتيجة لقاء الذهاب.





وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب أمام القطن التشادى بسباعية نظيفة بملعب بتروسبورت يوم السبت الماضي.





بواتينج معروض على الزمالك





فيما عرض تامر النحاس وكيل اللاعبين على مسئولي نادي الزمالك التعاقد مع المهاجم الغاني إيمانويل بواتينج لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





ويلعب إيمانويل بواتينج في نادي ليفانتي الإسباني ويبلغ من العمر 22 سنة.





وخاض بواتينج 13 مباراة مباراة مع ليفانتي منذ بداية الموسم الجاري وسجل معهم هدف واحد.





وتكمن صعوبة الصفقة في المطالب المالية للصفقة ورغبة اللاعب في الحصول على مليوني يورو بخلاف ما سيحصل عليه نادي ليفانتي نفسه.



