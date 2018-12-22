يلا شوت .. Al Ain اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

سيتابع الملايين من عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت 22-12-2018 اللقاء الكبير في نهائي كأس العالم للأندية حيث تقام مباراة العين الاماراتي وريال مدريد الاسباني على استاد مدينة زايد الرياضية وستحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة من جماهير الفريقين نظراً لسعي كلاهما للتويج بلقب البطولة.





مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر 22-12-2018 كأس العالم للأندية





يدخل الفريق الإماراتي مباراة اليوم باعتباره بطل دوري الخليج العربي الإماراتي وقد افتتح البطولة بالفوز على فريق تيم ويلينجتون النيوزيلندي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل إيجابياً بثلاثة أهدافٍ لكل فريق.





مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر 22-12-2018 كأس العالم للأندية

يلا شوت .. Al Ain اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

أما ريال مدريد فله نصيب الأسد من لقب دوري أبطال أوروبا، ويشارك في الموسم الجاري من كأس العالم للأندية بعد رفع كأس دوري الأبطال لثلاث مرات على التوالي، ووصل ريال مدريد للمواجهة النهائية ضد العين الإماراتي بعد فوزه في دور الـ4 على كاشيما انتلرز بثلاثية نظيفة مقابل هدف وحيد.





مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر 22-12-2018 كأس العالم للأندية





من المتوقع أن يتغيب عن فريق العين لمواجهة ريال مدريد اللاعب أحمد برمان بداعي الإصابة، إلا أنه لم يصدر قرار طبيب العين النهائي والذي سيوضح ما إذا كان اللاعب مستعد للمشاركة في نهائي كأس العالم للأندية بين العين وريال مدريد أو لا.

يلا شوت .. Al Ain اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر 22-12-2018 كأس العالم للأندية





لن تشهد قائمة ريال مدريد أي غيابات بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون قائمة الفريق المستدعاة كاملة لمواجهة العين وانتزاع لقب الكأس الرابعة، ومن المتوقع أن يفتتح المدير الفني للنادي الملكي مباراته باللاعب أسينسيو في مركز الجناح الأيمن بدلاً من فاسكيز.





مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر 22-12-2018 كأس العالم للأندية

يلا شوت .. Al Ain اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

وأكد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني على صعوبة مباراة العين الإماراتي المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري حسين الشحات ويحيي نادر المحدد لها اليوم السبت بملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية “أبوظبي” فى نهائي بطولة كأس العالم للأندية.





مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر 22-12-2018 كأس العالم للأندية

يلا شوت .. Al Ain اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم حضور العديد من الشخصيات الرياضية أبرزهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.





مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي بث مباشر 22-12-2018 كأس العالم للأندية





المباراة: ريال مدريد – أسبانيا — : — العين – الإمارات نهائي كأس العالم للأندية





الملعب : استاد مدينة زايد الرياضية





الموعد: الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

يلا شوت .. Al Ain اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

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