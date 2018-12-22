دوا ليبا تحيي حفلا ناجحا بمدينة لندن للكريسماس
السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:03 م
أحمد جمال أحمد
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نشرت النجمة الشابة دوا ليبا لقطات لها من حفلها الغنائي الأخير بمدينة لندن، والذي جاء ضمن حفلات جولتها الفنية الشتوية بأوروبا لموسم الكريسماس.
وافتتحت دوا حفلها بمجموعة من أشهر أغنياتها، ومنها new rules، كما تلقت ترحيبا حارا من الجمهور الذي هنئها بجوائزها بحفل جوائز mtv VMA.
ومن المقرر أن تحيي مجموعة من الحفلات بعدد من المدن الأوروبية من تنظيم راديو KISS FM، من ضمنها برلين ودبلن وروما.
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