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عاجل.. وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز شقيق ملك السعودية

السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:01 م
عاجل.. وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز شقيق ملك السعودية
طلال بن عبدالعزيز والملك سلمان - أرشيفية
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وكالات
 
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أعلنت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم السبت، وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز الـ 88 عامًا.

وكان بعض أبناء وبنات الأمير طلال بن عبد العزيز أخ العاهل السعودي الملك سلمان، نشروا صورا له عبر "تويتر"، قبل وفاته بساعات تمنوا له الشفاء العاجل وأن يحفظه الله ويلطف به.

ولد الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود 15 أغسطس 1931، وهو الابن الثامن عشر من أبناء الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذكور. 

شغل العديد من المناصب الحكومية العليا في السعودية، وتزعم حركة الأمراء الأحرار التي طالبت بإنشاء حكم دستوري برلماني في البلاد، وفصل أسرة آل سعود المالكة عن الحكم، والمساواة بين الرجال والنساء.

بداية دخوله للحياة العملية كانت في عام 1372 هـ عندما عين وزيرًا للمواصلات ليكون أول وزيرٍ لها، وظل يتولى شئونها حتى عام 1374 هـ عندما عين نائبًا لوزير المالية، وفي عام 1380 هـ عين وزيرًا للمالية، وفي عام 1381 هـ ترك الوزارة وعين سفيرًا للمملكة لدى فرنسا.

في عام 1958 أسس مع أربعة من إخوته حركة الأمراء الأحرار وذلك بسبب التوترات الحاصلة بين الملك سعود والأمير فيصل، ونادت الحركة بإنشاء حكم دستوري برلماني وإبعاد أسرة آل سعود عن شئون الحكم، وبعد تأسيس الحركة غادر السعودية إلى مصر واستضافه الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر الذي كان يناهض الحكم الملكي المطلق، وقام الملك سعود بسحب الجواز الدبلوماسي منه. وظل مقيمًا في مصر حتى سمح له بالعودة في عهد الملك فيصل بشرط عدم تدخله في شؤون الحكم.

وفي 16 نوفمبر 2011 أعلن استقالته من هيئة البيعة، وأعلن إنه رفعها لأخيه الملك عبد الله، وتأتي استقالته بعد ثلاثة أسابيع من تعيين أخيه غير الشقيق الأمير نايف بمنصب ولي العهد، وبعد وفاة الأمير نايف وقيام الملك عبد الله بتعيين الأمير سلمان وليًا للعهد قال إن هيئة البيعة لم تدع للاجتماع للتشاور حول هذا التعيين، وقال إن الملكيات العربية يجب أن تتغير إلى ملكيات دستورية لأن الممالك المطلقة لم تعد تواكب هذا العصر، وتوقع انهيار السعودية مثل الاتحاد السوفيتي.
المزيد عن: ملك السعودية طلال بن عبدالعزيز العاهل السعودي أخبار مصر
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