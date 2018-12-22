عاجل.. وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز شقيق ملك السعودية

وكان بعض أبناء وبنات الأمير طلال بن عبد العزيز أخ العاهل السعودي الملك سلمان، نشروا صورا له عبر "تويتر"، قبل وفاته بساعات تمنوا له الشفاء العاجل وأن يحفظه الله ويلطف به.

ولد الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود 15 أغسطس 1931، وهو الابن الثامن عشر من أبناء الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذكور.





شغل العديد من المناصب الحكومية العليا في السعودية، وتزعم حركة الأمراء الأحرار التي طالبت بإنشاء حكم دستوري برلماني في البلاد، وفصل أسرة آل سعود المالكة عن الحكم، والمساواة بين الرجال والنساء.



