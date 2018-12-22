بيونسيه تتألق بجلسة تصوير جديدة
السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:01 م
أحمد جمال أحمد
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نشرت النجمة الكبيرة بيونسيه جلسة تصوير جديدة لها على حسابها الخاص على موقع إنستجرام لاقت إعجاب ما يزيد عن ثلاثة ملايين متابع من متابعيها.
وظهرت بيونسيه في جلسة التصوير الجديدة بإطلالة من تصميمات فلانتينو، كما كشفت أنها استخدمت في إطلالتها منتجات تجميل ماركة آل كارداشيان.
وhستغلت بيونسيه نشرها لمجموعة جديدة من اللقطات لها للرد على شائعة تسريب ألبومها الجديد، حيث نفت أن الأغاني المتداولة على مواقع التواصل مزيفة وأن الألبوم الجديد لن يطرح قبل صيف العام القادم.
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