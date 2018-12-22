بيونسيه تتألق بجلسة تصوير جديدة

نشرت النجمة الكبيرة بيونسيه جلسة تصوير جديدة لها على حسابها الخاص على موقع إنستجرام لاقت إعجاب ما يزيد عن ثلاثة ملايين متابع من متابعيها.





وظهرت بيونسيه في جلسة التصوير الجديدة بإطلالة من تصميمات فلانتينو، كما كشفت أنها استخدمت في إطلالتها منتجات تجميل ماركة آل كارداشيان.



