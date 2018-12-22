ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جهود مكثفة لكشف غموض مقتل مواطن كويتي بالغربية

السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:02 م
جهود مكثفة لكشف غموض مقتل مواطن كويتي بالغربية
جثة - صورة أرشيفية
طباعة
Advertisements
أيمن يحيي
 
Advertisements
تكثف مباحث الغربية جهودها لكشف غموض العثور على جثة مواطن كويتي من أم مصرية فى شقته بقرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة عقب وصولة من الكويت بيومين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة قد استيقظت اليوم على نبأ مقتل المواطن سمير 42 عاما كويتى الجنسية من أم مصرية فى شقتة التى كانت مفتوحة فجرا وعثر علية مقتولا فيها.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بلاغًا من العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية ببلاغ العثور على جثة الشاب الكويتى فى شقتة بقرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة.

وعلى الفور انتقل العقيد احمد جعيصة مدير فرع البحث الجنائى بالسنطة وزفتى والمقدم احمد مصلح وكيل الادارة والرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة.

وعثر على الشاب داخل شقته وتبين ان الشاب كان يتردد علية بعض أصدقائة المصريين وسمع صوت شجار فى ساعة متأخرة من الليل وفى الفجر تبين ان باب شقته مفتوحا وعثر على جثته.

والقت مباحث السنطة القبض على عدد من الشبان المشتبه بهم ومن الذين كانوا يترددون علية كما تم فحص كاميرات المحلات المجاورة وجارى التحقيق بمعرفة النيابة العامة
المزيد عن: مواطن كويتي مصر قتل اخبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
مصر المقاصة
بيراميدز
-
x
19:30
-
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
3
x
14:15
0
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
2
x
14:30
1
بيرنلي
تشيلسي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
فولهام
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
بورنموث
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
0
x
15:30
0
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
0
x
16:30
0
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
0
x
18:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
-
x
18:00
-
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
-
x
18:45
-
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
0
x
15:30
1
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
0
x
15:00
0
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
2
x
15:00
0
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
0
x
16:30
0
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
19:30
-
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
3
x
13:30
1
كالياري
ميلان
0
x
16:00
0
فيورنتينا
نابولي
0
x
16:00
0
سبال
بارما
0
x
16:00
0
بولونيا
ساسولو
0
x
16:00
0
تورينو
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
0
x
16:30
0
هيرتا برلين
شتوتجارت
0
x
16:30
0
شالكه 04
هانوفر 96
0
x
16:30
0
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
16:30
0
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
نانت
موناكو
-
x
22:00
-
جانجون
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
أنجيه
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
-
x
18:00
-
بشكتاش