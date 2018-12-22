جهود مكثفة لكشف غموض مقتل مواطن كويتي بالغربية

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تكثف مباحث الغربية جهودها لكشف غموض العثور على جثة مواطن كويتي من أم مصرية فى شقته بقرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة عقب وصولة من الكويت بيومين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكانت قرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة قد استيقظت اليوم على نبأ مقتل المواطن سمير 42 عاما كويتى الجنسية من أم مصرية فى شقتة التى كانت مفتوحة فجرا وعثر علية مقتولا فيها.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بلاغًا من العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية ببلاغ العثور على جثة الشاب الكويتى فى شقتة بقرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة.



وعلى الفور انتقل العقيد احمد جعيصة مدير فرع البحث الجنائى بالسنطة وزفتى والمقدم احمد مصلح وكيل الادارة والرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة.



وعثر على الشاب داخل شقته وتبين ان الشاب كان يتردد علية بعض أصدقائة المصريين وسمع صوت شجار فى ساعة متأخرة من الليل وفى الفجر تبين ان باب شقته مفتوحا وعثر على جثته.



والقت مباحث السنطة القبض على عدد من الشبان المشتبه بهم ومن الذين كانوا يترددون علية كما تم فحص كاميرات المحلات المجاورة وجارى التحقيق بمعرفة النيابة العامة