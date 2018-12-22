رابط لايف الآن يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم اون لاين YOUTUBE HD

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السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:59 م
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يدخل ريال مدريد اللقاء بغرض ختام العام الحالي ببطولة، وحسم اللقب الأول في مشوار المدير الفني الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي تولّى المهمة خلفًا للمدرب الإسباني جولين لوبتيغي.
يدخل ريال مدريد اللقاء بغرض ختام العام الحالي ببطولة، وحسم اللقب الأول في مشوار المدير الفني الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي تولّى المهمة خلفًا للمدرب الإسباني جولين لوبتيغي.
ويأمل سولاري الفوز بلقب المونديال على حساب العين رغم غياب ماركو أسيسنيو، ويعتمد سولاري على طريقة 4-3-3 باللعب بالحارس تيبو كورتوا، وأمامه الرباعي: سيرجيو راموس، ورافايل فاران، وداني كارفخال، ومارسيلو في خط الدفاع.
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ويضع سولاري رهانه على ثنائي الوسط: توني كروس، ولوكا مودريتش مع كاسيميرو، بينما يقود الهجوم كريم بنزيما، وغاريث بيل، ولوكاس فاسكيز.
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