استنفار بالهلال الأحمر على مدار الساعة طوال أيام الجنادرية

تلقّت غرفة العمليات المتنقلة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض -التي حضرت بمهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ33، أمس الجمعة وأول أمس الخميس- 42 بلاغًا من الزوار والمشاركين فيها.

ومساء الخميس، افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المهرجان الذي شاركت فيه جميع الوزارات والمؤسسات والمناطق، إضافةً إلى فرق من البحرين وعمان والإمارات، فيما كانت إندونيسيا هي ضيف شرف المهرجان الذي يستمر حتى التاسع من يناير المقبل.

وأعلنت إدارة الهلال الأحمر أنّ فرق الإسعاف المتمركزة داخل المهرجان نقلت 9 حالات إلى المستشفيات والمراكز الصحية القريبة من الموقع، فيما عولج في الموقع 23 حالة لم تكن بحاجة إلى نقل.

وسجّلت الحالات المرضية المعدل الأعلى، بواقع 32 حالة، منها 7 حالات "منقولة"، و20 حالة غير منقولة، فيما سجّلت الحوادث 5 حالات تم نقل حالتين منها وعلاج باقي الحالات في الموقع.

وحرصت هيئة الهلال الأحمر على تمركز فرقها الإسعافية لتغطية المهرجان من خلال التمركز في موقع ونقاط مترابطة بين فرق الإسعاف وفرق التطوع الراجلة، إضافةً إلى فرق سيارات الجولف المتجولة التي تعمل كمساند بين فرق الإسعاف والفرق التطوعية الراجلة في نقل الحالات من الموقع إلى سيارات الإسعاف إذا كان الوصول صعبًا بسب ازدحام المشاة من زوار المهرجان.