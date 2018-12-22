ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

استنفار بالهلال الأحمر على مدار الساعة طوال أيام الجنادرية

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:59 م
استنفار بالهلال الأحمر على مدار الساعة طوال أيام الجنادرية
الهلال الأحمر
طباعة
Advertisements
الفجر السعودي
 
Advertisements

تلقّت غرفة العمليات المتنقلة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض -التي حضرت بمهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ33، أمس الجمعة وأول أمس الخميس- 42 بلاغًا من الزوار والمشاركين فيها.

 

ومساء الخميس، افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المهرجان الذي شاركت فيه جميع الوزارات والمؤسسات والمناطق، إضافةً إلى فرق من البحرين وعمان والإمارات، فيما كانت إندونيسيا هي ضيف شرف المهرجان الذي يستمر حتى التاسع من يناير المقبل.

 

وأعلنت إدارة الهلال الأحمر أنّ فرق الإسعاف المتمركزة داخل المهرجان نقلت 9 حالات إلى المستشفيات والمراكز الصحية القريبة من الموقع، فيما عولج في الموقع 23 حالة لم تكن بحاجة إلى نقل.

 

وسجّلت الحالات المرضية المعدل الأعلى، بواقع 32 حالة، منها 7 حالات "منقولة"، و20 حالة غير منقولة، فيما سجّلت الحوادث 5 حالات تم نقل حالتين منها وعلاج باقي الحالات في الموقع.

 

وحرصت هيئة الهلال الأحمر على تمركز فرقها الإسعافية لتغطية المهرجان من خلال التمركز في موقع ونقاط مترابطة بين فرق الإسعاف وفرق التطوع الراجلة، إضافةً إلى فرق سيارات الجولف المتجولة التي تعمل كمساند بين فرق الإسعاف والفرق التطوعية الراجلة في نقل الحالات من الموقع إلى سيارات الإسعاف إذا كان الوصول صعبًا بسب ازدحام المشاة من زوار المهرجان.

 

المزيد عن: الهلال الأحمر السعودية اليوم السعودية الجاندرية استنفار الهلال الأحمر اخبار السعودية اليوم
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
مصر المقاصة
بيراميدز
-
x
19:30
-
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
1
x
14:15
0
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
1
x
14:30
0
بيرنلي
تشيلسي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
فولهام
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
بورنموث
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
0
x
15:30
0
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
-
x
16:30
-
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
-
x
18:00
-
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
-
x
18:45
-
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
0
x
15:30
0
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
0
x
15:00
0
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
0
x
16:30
0
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
19:30
-
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
3
x
13:30
0
كالياري
ميلان
0
x
16:00
0
فيورنتينا
نابولي
0
x
16:00
0
سبال
بارما
0
x
16:00
0
بولونيا
ساسولو
0
x
16:00
0
تورينو
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
0
x
16:30
0
هيرتا برلين
شتوتجارت
0
x
16:30
0
شالكه 04
هانوفر 96
0
x
16:30
0
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
16:30
0
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
نانت
موناكو
-
x
22:00
-
جانجون
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
أنجيه
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
-
x
18:00
-
بشكتاش