يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد (نهائي مونديال الاندية) والعين كورة ستار

لاشك أن هناك رهبة كبيرة من قبل لاعبي العين قبل مواجهة النادي الأبيض الإسباني بتاريخه الكبير في نهائي كأس العالم للأندية هذا المساء لكن المؤكد أن الأمر مختلف تماما عندما يتم النظر إلى أن العطاء في الملعب هو من يحسم كل شىء وليس التاريخ.





فريق العين الإماراتي أثبت جودة كبيرة في مونديال الأندية الحالي بداية من تواجد لاعبان في الأجنحة بقيمة كايو وحسين الشحات وكذلك المهاجم القناص بيرغ وقوة الوسط الدفاعي للفريق وقدرات المدرب الكرواتي زوران ماميتش تكتيكيا.





الفريق العيناوي بحاجة للثقة فقط وعدم النظر لتاريخ ريال مدريد من أجل تقديم مستوى مميز أمام الفريق الأبيض الإسباني بل وتشريف العرب بأفضل طريقة ممكنة دون النظر إلى أسماء وترشيحات وتوقعات.





موعد مباراة ريال مدريد والعين في نهائي مونديال الأندية:-

ريال مدريد Vs العين. البطولة : كأس العالم للأندية (النهائي). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : استاد مدينة زايد الرياضية . المعلق : خليل البلوشي .

موعد المباراة : 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:30 مساءاً بتوقيت مصر . 6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 6:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 6:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 6:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 7:30 مساءاً بتوقيت العراق . 6:30 مساءاً بتوقيت السودان . 7:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 5:30 مساءاً بتوقيت تونس . 5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 5:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 7:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 7:30 مساءاً بتوقيت قطر. 4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





لا أحد كان يتوقع بلوغ الزعيم نهائي المسابقة أو تحقيقه انجاز على حساب بطل كأس ليبرتادوريس، الكل كذلك يعلم أن ريال مدريد في نسخته الحالية متواضع للغاية رغم هاتريك الويلزي غاريث بيل في مرمى كاشيما أنتلرز وحسم اللقاء بسهولة أمام بطل آسيا في النسخة الماضية.





نعم العين فنيا يمتلك مقومات احراج ريال مدريد بل وتكرار المفاجأت التي يقدمها في النسخة الحالية من مونديال الأندية ويؤكد مدى تطور الكرة الخليجية في الفترة الماضية.