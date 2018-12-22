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تفاصيل اجتماع لجنة إعداد مقترحات تعديل قانون الرياضة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:47 م
تفاصيل اجتماع لجنة إعداد مقترحات تعديل قانون الرياضة
محمد مرجان
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علي نبوي
 
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قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن لجنة إعداد مقترحات تعديل قانون الرياضة برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، عقدت اجتماعا مهما اليوم مع المستشار محمد عبده صالح لمناقشة المذكرة النهائية لمقترحات النادي بتعديل قانون الرياضة.

 

وتضم لجنة إعداد مقترحات الأهلي لتعديل قانون الرياضة كلا من العامري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية كل من المهندس خالد مرتجي والدكتورة رانيا علواني وإبراهيم الكفراوي أعضاء المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذي.

 

وأوضح مرجان أن اجتماع اللجنة اليوم ناقش المستشار محمد عبده صالح في تفاصيل المذكرة النهائية لمقترحات النادي قبل عرضها على مجلس الإدارة في جلسته المقبلة.

 

وأشار إلى أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم ٢٧ من الشهر الجاري؛ لمناقشة هذه المقترحات المقدمة من اللجنة قبل إرسالها إلى مجلس النواب.

المزيد عن: محمد مرجان قانون الرياضة الاهلي اخبار الاهلي اليوم
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