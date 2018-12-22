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الانقلاب الشتوي.. لماذا تحدث الظاهرة الفلكية ومدتها؟

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:55 م
الانقلاب الشتوي.. لماذا تحدث الظاهرة الفلكية ومدتها؟
صورة أرشيفية
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ياسمين مبروك
 
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بالتزامن مع حلول ظاهرة الانقلاب الشتوي، اليوم السبت، والتي يتميز بقصر مدة النهار وطول مدة الليل، حيث يستمر لمدة 89 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة.

الانقلاب الشتوي
يعتبر الانقلاب الشتوي ظاهرة فلكية تميز يومها بأقصر مدة للنهار وأطول مدة للليل خلال السنة، ويعرف أيضًا بعيد منتصف الشتاء.

وتحدث هذه الظاهرة على كل كوكب حيث يميل أحد قطبيه نحو النجم، فيكون القطب الآخر بعيدًا عنه مما يجعله في فترة الانقلاب الشتوي. 

كواليس يوم الشتاء
ويبدأ فصل الشتاء فلكيًا للموسم الجديد، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية عشرة واثنين وعشرون دقيقة منتصف الليل، حيث تصبح أشعة الشمس عمودية على مدار الجدي جنوب خط الاستواء بمقدار 23.4 درجة.

الانقلاب الشتوي سيستمر لمدة 89 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة وفقًا لتوقيت القدس الشريف، حيث يُتوقع حدوث الاعتدال الربيعي في 20/03/2019 من العام المُقبل.

وتشرق الشمس اليوم السبت في تمام الساعة (06:31 صباحًا) فيما تغرب في تمام الساعة (04:36 مساءً) ليكون عمر النهار يوم الانقلاب الشتوي (10 ساعات و 4 دقائق) وعُمر الليل (13 ساعة و 56 دقيقة ) في القدس الشريف.

وتشرق الشمس يوم الانقلاب الشتوي السبت المُقبل من الجنوب الشرقي بزاوية مقدراها ( 117 درجة) وتغرب في الجنوب الغربي بزاوية مقدراها ( 243 درجة).

موعد الانقلاب
يحدث الانقلاب الشتوي، عادة أيام ( 20, 21, 22, 23 ) من شهر ديسمبر، ويُشار الى أن آخر مرة حدث فيها الانقلاب الشتوي يوم ( 23 ديسمبر ) كان في عام ( 1903م) وسيحدث مرة أخرى في عام ( 2303م)، وسيحدث الانقلاب الشتوي بتاريخ 20 ديسمبر مرة أخرى في عام ( 2080م)، حيث تختلف المواعيد بسبب تأثير الكواكب الأخرى وتسهم الحركة الدورانية واليومية للأرض مثل الاهتزاز في محور الأرض في تغيير تغير مواعيد الفصول.
 
ما بعد الانقلاب الشتوي
وبعد يوم الانقلاب الشتوي تبدأ الشمس بالصعود إلى الشمال في حركتها الظاهرية، حيث يتناقص طول الليل ويزداد طول النهار حتى يتساوى الليل مع النهار يوم 21 مارس المقبل أي يوم الاعتدال الربيعي.

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