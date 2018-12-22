يلا شوت جوال مباراة العين وريال مدريد بث مباشر يلا شوت الجديد ماتش حسين الشحات ليفربول Yalla-shoot
السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:52 م
عمرو عادل
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يلا شوت جوال مباراة العين وريال مدريد بث مباشر يلا شوت الجديد ماتش حسين الشحات ليفربول Yalla-shoot
يخوض فريق العين الإماراتى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى حسين الشحات، مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقى مع ريال مدريد الإسبانى، فى المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية.
ويلتقى "الزعيم العيناوى" مع الفريق الملكى فى نهائى مونديال الأندية، فى السادسة والنصف مساء السبت المقبل، على ملعب مدينة "زايد" الرياضية، وستكون المواجهة المرتقبة مذاعة على قناتى beIN SPORTS HD 1 و beIN SPORTS HD 14.
يلا شوت جوال مباراة العين وريال مدريد بث مباشر يلا شوت الجديد ماتش حسين الشحات ليفربول Yalla-shoot
وتأهل ريال مدريد للنهائى بعد فوزه على كاشيما أنتلرز اليابانى، بثلاثة أهداف دون مقابل، مساء اليوم، الأربعاء، فيما فاز العين على ريفر بلايت الأرجنتينى بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل 2/2.
ويسعى ريال مدريد للتتويج بلقب مونديال الأندية للمرة الثالثة على التوالى والرابعة فى المواسم الخمس الأخيرة، حيث حصد البطولة أعوام (2014، 2016 و2017)، فيما يستهدف حسين الشحات ورفاقه الفوز بالبطولة للمرة الأولى فى التاريخ.
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