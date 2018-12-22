يلا شوت | Yalla Shoot | ريفر بليت وكاشيما | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

ريفر بليت يلتقي وجها لوجه مع كاشيما الياباني على المركزين الثالث والرابع، في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 22 ديسمبر 2018، في مباراة ستكون مليئة بالمتعة والإثارة، كورة ستار مشاهدة مباراة ريفر بليت وكاشيما بث مباشر اليوم السبت 22-12-2018 في مونديال الأندية.

يلا شوت | Yalla Shoot | ريفر بليت وكاشيما | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف





ريفر بليت نجح في التأهل للمونديال هذا العام بعد أن انتصر على بوكا جونيورز في نهائي كوبا ليبرتادوريس، والذي كان دراماتيكياً وشهد العديد من الأحداث وكادت مباراة إيابه لا تُلعب، وفي مباراته الأولى قابل فريق أغنياء بيونس آيرس العين الإماراتي وخسر منه بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل إيجابياً بهدفين لكل فريق، لايف مشاهدة مباراة ريفر بليت وكاشيما بث مباشر اليوم السبت في مونديال الأندية.

يلا شوت | Yalla Shoot | ريفر بليت وكاشيما | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف





على الجانب الأخر يدخل كاشيما آنتلرز مباراة اليوم بعدما تأهل لمونديال الأندية عقب الفوز على بيرسبوليس الإيراني في نهائي دوري أبطال آسيا 2018 فشارك في كأس العالم للأندية، ونجح في الفوز في لقاءه الأول ضد جوادالاخارا بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم اصطدم بريال مدريد بطل أوروبا وخسر بثلاثة أهدافٍ لهدف، فضرب موعداً مع ريفر بليت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ريفر بليت وكاشيما اليوم السبت في مونديال الأندية.

يلا شوت | Yalla Shoot | ريفر بليت وكاشيما | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف





وتنقل مباراة ريفر بليت ضد كاشيما في الثالثة والنصف عصرا عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي.