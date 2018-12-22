مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين kora online يلا شوت مباراة الريال والعين نهائي كأس العالم للأندية كورة اون لاين
السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:49 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين kora online يلا شوت مباراة الريال والعين نهائي كأس العالم للأندية كورة اون لاين
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو استاد مدينة زايد الرياضية، الذي يستضيف نهائي كأس العالم للأندية 2018 بين العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني، في السادسة والنصف مساء السبت.
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين kora online يلا شوت مباراة الريال والعين نهائي كأس العالم للأندية كورة اون لاين
القناة الناقلة والمعلق
ستذاع المباراة حصريًا عبر beIN SPORTS HD 1: بتعليق: خليل البلوشي.
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين kora online يلا شوت مباراة الريال والعين نهائي كأس العالم للأندية كورة اون لاين
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