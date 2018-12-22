كورة لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم 22/12/2018 نهائي كأس العالم للأندية

ننشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر كورة لايف اليوم السبت 22/12/2018 يلا شوت يوتيوب اون لاين بكأس العالم للأندية 2018، يواجه ريال مدريد الاسباني خصمه العين الاماراتي مساء اليوم السبت، في إطار نهائي كأس العالم للأندية 2018، التي من المقرر أن تقام على ملعب مدينة الشيخ زايد الرياضية ، ويهدف الفريقان الى الظهور بقوة من أجل تحقيق لقب العالم للأندية.





يلا شوت ستكون مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر من أفضل وأقوى مباريات اليوم،ويدخل العين نهائي أندية أبطال العالم ضد ريال مدريد بعدما مشوار رائع تمكن من خلالها تخطي عقبة أندية كبيرة، حيث تعد هذه المشاركة الأولى للزعيم الاماراتي في كأس العالم للاندية، وقد تمت مشاركته فيها كونه بطل مسابقة دوري الخليج العربي الاماراتي، وما يزال يحقق المفاجات ويؤدي جيداً من خلال نتائجه الأخيرة، حيث استطاع العين تخطي عقبة الترجي التونسي في ربع النهائي وفاز عليه بثلاثية نظيفة.





مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين مباشر

تابع بث مباشر ريال مدريد والعين اليوم، وفي مستهل البطولة تمكن العين الإماراتي من الفوز على فريق تيم ويلينجتون النيوزيلندي بعد أن قلب تأخره في الشوط الأول بثلاثة أهداف، وتعادل في الشوط الثاني ليحتكم الفريقين بعد انقضاء الاشواط الاضافية إلى ركلات الحظ، التي أنهاها لصالحه بنتيجة 4-3، وفي نصف النهائي تمكن من الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بضربات الترجيح، بنتيجة 5-4 بعد أن انتهى استنفاذ الوقت الأصلي والاشواط الاضافية بالتعادل بهدف لكل فريق.





على الجهة الأخرى، يخوض ريال مدريد مباراة العين اليوم، وعينه على تحقيق لقبه الرابع في كأس العالم للأندية، حيث فاز الملكي بلقبها ثلاث مرات، ويسعى بطل أوروبا إلى مواجهة العين بكل قوة من أجل التتويج باللقب وتحقيق الرقم القياسي فيها كأثر الأندية فوزاً بمونديال الأندية، فهو يتقاسم حاليا عدد ألقابها مع غريمه برشلونة الذي يملك ثلاث ألقاب أيضاً، لكن الفريق المدريدي لا ما يزال يقدم مستوى متذبذب منذ بداية الموسم، حيث قدم نتائج متفاوتة، وخسر العديد من المباريات في الدوري أو على صعيد أبطال أوروبا، ويسعى في مباراة اليوم إلى تحقيق أول ألقابه هذا الموسم الذي سيعطيه دفعة معنوية كبيرة والوصول إلى الأداء والنتائج الثابتة في النصف الثاني من الموسم.





على صعيد التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد والعين، حيث من المتوقع أن يغيب لاعب العين أحمد برمان بسبب الاصابة، ولم يصدر أي تصريح من الطاقم الطبي للفريق بخصوص إذا كان جاهزاً بشكل تام أم لا للمشاركة مع فريقه في مباراة ريال مدريد اليوم، كما سيلعب مدرب العين زوران ماميتش نهائي كأس العالم للأندية بالتشكيلة الأساسية الثابتة التي خاضها فيها مواجهات البطولة، وسوف يزج المدرب بالمهاجم ماركوس بيرج أساسياً، إذا تأكد غياب برمان، وسوف تكون مشاركته في وسط الملعب بينه وبين دومبيا ومحمد عبد الرحمن عجب.





أما بالنسبة لتشكيلة ريال مدريد اليوم، لن يغيب عن الملكي سوى ماركو اسنسيو بسبب الاصابة، باستثناء ذلك، الكتيبة ستكون كاملة ومتاحة أمام المدرب سولاري من أجل حصد لقب الكأس الرابع في تاريخه، ومن المتوقع أن يبدأ مدرب ريال مدريد بالطريقة المعتادة الذي خاض فيها مبارياته الماضية، وسيكون في حراسة المرمى، تيبو كورتوا، في الدفاع، مارسيلو، سيرجيو راموس، رافئيل فاران، داني كارفخال، وفي الوسط، توني كروس، كاسميرو، لوكا مودريتش، وفي الخط الأمامي جاريث بيل، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز.





سيكون موعد مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر في نهائي كأس العالم للاندية اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين، وسيتم نقل لقاء العين ضد ريال مدريد عبر قناة بي ان سبورت HD1 بصوت المعلق خليل البلوشي.