مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم بث مباشر Real Madrid | شاهد مباراة Al Ain اليوم | نهائي كأس العالم
السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:48 م
عمرو عادل
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مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم بث مباشر Real Madrid | شاهد مباراة Al Ain اليوم | نهائي كأس العالم
لقاء للتاريخ يجمع بين العين الإماراتي ومنافسه ريال مدريد الإسباني اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2018.
تقام المباراة على ملعب “مدينة زايد الرياضية” في تمام الساعة (20:30 بتوقيت الإمارات)، و(19:30 بتوقيت السعودية)، و(18:30 بتوقيت القاهرة)، و(16:30 بتوقيت جرينيتش).
وتذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديدا على قناة HD1، بتعليق صوتي خليل البلوشي وفقا لما تم إعلانه من القناة الناقلة.
ريال مدريد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على كاشيما انتلرز الياباني بنتيجة (3-1)، وعلى الجهة الأخرى صعد العين لأول مرة إلى المباراة الختامية بعدما تفوق على ريفر بليت بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل (2-2).
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم بث مباشر Real Madrid | شاهد مباراة Al Ain اليوم | نهائي كأس العالم
يريد ريال مدريد التتويج باللقب الثالث على التوالي في كأس العالم للأندية، والرابع له طوال تاريخه ليكون رقما قياسيا غير مسبوق، متفوقا على برشلونة الإسباني صاحب الـ3 ألقاب في المسابقة.
بينما يأمل العين مواصلة مسيرته القوية في البطولة وسط جماهيره وعلى أرضه، بعدما صعد كأول فريق خليجي وآسيوي إلى النهائي، ويحلم بأن يحقق المفاجأة ويتوج باللقب العالمي على حساب ريال مدريد.
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم بث مباشر Real Madrid | شاهد مباراة Al Ain اليوم | نهائي كأس العالم
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