ريال مدريد والعين بث مباشر.. مباراة ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية اليوم 22 - 12 - 2018 (كول كورة) HD

تقدم بوابة الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد الإسباني ضد العين الإماراتي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الإمارات.

ريال مدريد والعين بث مباشر.. مباراة ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية اليوم 22 - 12 - 2018 (كول كورة) HD



بث مباشر.. مباراة ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية اليوم 22 - 12 - 2018





وتقام مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي في تمام السادسة والنصف مساءً، وسيتم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس1، بتعليق خليل البلوشي.

ريال مدريد والعين بث مباشر.. مباراة ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية اليوم 22 - 12 - 2018 (كول كورة) HD



بث مباشر.. مباراة ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية اليوم 22 - 12 - 2018





وتأهل ريال مدريد إلى نهائي مونديال الأندية، بعدما انتصرعلى كاشيما الياباني في نصف النهائي، بنتيجة 3\1.

ريال مدريد والعين بث مباشر.. مباراة ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية اليوم 22 - 12 - 2018 (كول كورة) HD



بث مباشر.. مباراة ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية اليوم 22 - 12 - 2018





على الجانب الأخر صعد العين الإماراتي إلى نهائي مونديال الأندية، بالفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 5\4، بعد نهاية الوقت الأًصلي بنتيجة 2\2.