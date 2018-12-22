«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم 22/12 كورة لايف | كورة ستار | بين ماتش | كول كورة جول

في ختام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2018 بالإمارات تُقام مساء يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من ديسمبر الحالي مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني في مباراة ينتظرها جماهير كرة القدم من كل حدب وصوب من أجل معرفة الفريق المتوج بلقب بطولة كأس العالم هذا الموسم، والتي سوف تٌقام أحداثها على ملعب ستاد مدينة زايد الرياضية.





العين الإماراتي شارك في البطولة بصفته بطلاً للإمارات العربية المتحدة، وتمكن الزعيم الإماراتي من التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ الأندية الإماراتية، والثانية في تاريخ الأندية العربية بعد الرجاء الرياضي المغربي، واستطاع العين أن يصل للمباراة النهائية بعد أن تمكن من إقصاء فريق ريفر بليت الأرجنتيني في مباراة نصف النهائي، والتي تمكن من خلالها العين من الفوز بعد الاحتكام لركلات الترجيح.

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم 22/12 كورة لايف | كورة ستار | بين ماتش | كول كورة جول

أما فريق ريال مدريد الإسباني فقد تمكن من بلوغ المباراة النهائية من بطولة كأس العالم عقب فوزه على فريق كاشيما انتلرز الياباني، وتمكن من الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف، ليكون الفريق الإسباني الذي تٌوج بلقب البطولة في آخر نسختين في المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي.

موعد مباراة العين وريال مدريد ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2018 بين العين وريال مدريد مساء يوم السبت القادم على أن تبدأ صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة. «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم 22/12 كورة لايف | كورة ستار | بين ماتش | كول كورة جول القنوات الناقلة لمباراة العين وريال مدريد وبخصوص القنوات التي سوف تقوم بالنقل الحي والمباشر لمبارة العين وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2018 فسوف تقوم قناة bein SPORTS HD1 بالنقل الحي والمباشر للمباراة مساء يوم السبت عبر شاشتها، وبالتعليق العربي على أحداث المباراة.

وسيقوم خليل البلوشي بالوصف التفصيلي والتعليق على أحداث مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين العين وريال مدريد مساء اليوم السبت من خلال قناة bein SPORTS HD1. «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم 22/12 كورة لايف | كورة ستار | بين ماتش | كول كورة جول تصريحات المدير الفني للعين زوران وعامر عبدالرحمن في المؤتمر الصحفي قبل المباراة النهائية وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش المباراة في الاجتماع الفني أكد الكرواتي زوران المدير الفني لنادي العين بأن فريقه قد تأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية عن جدارة واستحقاق، مشيراً إلى أن فريقه سيحاول فعل كل شئ في المباراة أمام الريال، وأن فريقه لم يصل لنهائي البطولة بالصدفة أو الحظ.

بدوره قال عامر عبدالرحمن قائد فريق العين بأن فريقه يحتاج إلى ثلاثة أشياء في مباراتهم أمام الريال وهي: التركيز بنسبة 100%، ومضاعفة مجهود الفريق، وأن يكون الحظ بجوار الفريق، مضيفاً إلى أن هذه المباراة تعتبر الأهم بالنسبة له في مشواره الكروي.