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روسيا تغلق المفاعل النووي "رقم 1"

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:46 م
روسيا تغلق المفاعل النووي رقم 1
المفاعل المغلق
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وكالات
 
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قالت شركة الطاقة النووية الروسية، السبت، إن مفاعلا نوويا جرى بناؤه إبان عهد الاتحاد السوفيتي السابق، ويعرف بالمفاعل "رقم 1"، قد خرج من الخدمة بعد 45 عاما من العمل.

 

وأوضحت شركة "روساتوم"، التي تسيطر عليها الدولة، أن المفاعل "رقم 1" في محطة لينينغراد للطاقة النووية، قد أغلق كما هو مخطط.

 

وقالت إن الأمر سيستغرق حتى عام 2023 لتفريغ المكان من وقود اليورانيوم بالكامل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

 

وجرى افتتاح هذا المفاعل في عام 1973، وأصبح أول وحدة من نوع "أر بي إم كيه - 1000" التي شاع بناؤها في حقبة الاتحاد السوفيتي.

 

يذكر أن مفاعلا من نفس النوع، انفجر في تشيرنوبيل في أبريل 1986، في أسوأ حادث نووي في العالم. وقد تلقت جميع هذه المفاعلات تحسينات في السلامة بعد كارثة تشيرنوبيل.

 

وتمتلك محطة لينينغراد للطاقة ثلاثة مفاعلات أخرى بنيت إبان العهد السوفيتي من النوع نفسه، ومفاعل جديد من نوع "في في إي أر - 1200" بدأ العمل في وقت سابق من هذا العام.

 

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