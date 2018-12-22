kora live مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي في كأس العالم للأندية بي ان سبورت 2 كورة لايف

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الفجر LIVE يتطلع ريال مدريد إلى إضافة لقب جديد بالفوز على العين الإماراتي للسنة الثالثة على التوالي (الساعة 5:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا ، الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي لأبو ظبي أم القاهرة فستكون المواجهة في الساعة 6:30).

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أمام ريال مدريد فرصة أخرى لإعادة تأكيد سيطرته على كرة القدم. يواجه الفريق العين من أبو ظبي في نهائي كأس العالم للأندية بهدف elfagr LIVE رفع اللقب للمرة السابعة وللسنة الثالثة على التوالي (5:30 مساءً ، 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي). تسعون دقيقة لإطالة أمد حقبة تاريخية من النجاح.

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ميزة هذا الفريق ضخمة. لم يفز أحد في دوري الأبطال ثلاث سنوات حتى النهاية في كييف. ولم يتمكن أي ناد من الفوز بكأس العالم للأندية ثلاث سنوات متتالية. بعد ظهر هذا اليوم ، يمكن للبيض أن يضيف إلى لقبه ويحافظ على شارة أبطال العالم على قمصانهم لمدة عام آخر fagr LIVE.

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تحفيز





بعد التغلب على كاشيما أنتلرز elfagr LIVE ، يواجه لاعبو سولاري العقبة الأخيرة وهم يدركون أنهم سيكونون في أفضل حالاتهم. وقال المدرب "ريال مدريد رابح كفريق لأننا وضعنا كل طاقتنا في النهائيات ، ونريد أن نتقدم خطوة أخرى إلى الأمام في تاريخ النادي". بعد أدائه ضد الجانب الياباني ، سيكون بيل مرة أخرى نقطة محورية في الهجوم لفريق ، وبصرف النظر عن ماريانو وآسينسيو ، وجميع اللاعبين الذين سافر المتاحة.

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باقة مفاجأة البطولة تنتظر ريال مدريد FAgr LIVE ويأتي العين من أبو ظبي ، بطل الدوري الإماراتي ، إلى المباراة النهائية بعد ثلاث جولات. تغلبوا على فريق ويلينجتون بركلات الترجيح بعد أن تغلبوا 3-0 ، وسحق الترجي التونسي ودمر ريفر بلايت في ركلات ترجيحية أخرى. حارس مرماه خالد عيسى ، البطل ضد الفريق الأرجنتيني ، والمهاجم السويدي ماركوس بيرج هما لاعبين بارزين. المدرب الكرواتي زوران ماميك مدربه منذ عام 2017.

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مع جماهيرهم وراءهم ، فإن المضيفين لديهم فرصة تاريخية وسيحاولون وضع اللمسة الأخيرة لبطولتهم الرائعة ضد ريال مدريد ومع ذلك ، لن يكون جانب سولاري وحده في ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.elfagr LIVE سيشعر فريق Whites ، الذي توج بالفعل بطلا في هذه المرحلة قبل عام ، بتأييد مشجعي ريال مدريد بشكل متزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يريد أبطال أوروبا والعالم مواصلة كتابة قصة فريدة.