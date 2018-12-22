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عاجل.. شرط إنبي لرحيل نجم الفريق للأهلي

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:40 م
عاجل.. شرط إنبي لرحيل نجم الفريق للأهلي
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محمد الصو
 
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دخل مسؤولو نادي إنبي برئاسة علاء خشب، في مفاوضات رسمية مع هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدماته بالانتقالات الشتوية المقبلة.

 

ويرغب مسؤولو الفريق البترولي، في دخول اللاعب ضمن صفقة تبادلية، تُقضي بإنتقال حمدي فتحي لاعب الفريق إلى القلعة الحمراء، مقابل الحصول على خدمات هشام محمد لمدة 6 أشهر أو عام على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى مقابل مادي نظير الموافقة.

 

وكان الأهلي، طلب بشكل رسمي التعاقد مع حمد فتحي لاعب الفريق البترولي، من أجل تدعيم صفوفه خلال بداية العام الجديد.

 

ويسعى علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي، التعاقد مع لاعب الأهلي، خاصةً أنه مقتنع بقدراتة الفنية ورغبته في الاستفادة منه خلال منافسات الموسم الجاري.

 

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الناديين جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم الصفقتين والاتفاق على المقابل المادي، بالميركاتو الشتوي.


الكاف يحدد موعد انطلاق مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي

 

تلقى النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص موعد انطلاق مواجهته المقبلة أمام جيما الأثيوبي في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

 

وأكد كاف للأهلي على أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

 

وتأجلت مباراة الأهلي وجيما ٤٨ ساعه، حيث كان من المفترض ان تقام بعد غدآ الجمعة، الا ان الاضطرابات الأمنية في اثيوبيا تسببت في تأجيلها ليوم الأحد.

 

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية بهدفين نظيفين لناصر ماهر ومروان محسن.


المزيد عن: نجم إنبي والأهلي موعد مباراة الأهلي وجيما حمدي فتحي يقترب من الأهلي الأهلي وجيما الاثيوبي
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