عاجل.. شرط إنبي لرحيل نجم الفريق للأهلي





دخل مسؤولو نادي إنبي برئاسة علاء خشب، في مفاوضات رسمية مع هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدماته بالانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب مسؤولو الفريق البترولي، في دخول اللاعب ضمن صفقة تبادلية، تُقضي بإنتقال حمدي فتحي لاعب الفريق إلى القلعة الحمراء، مقابل الحصول على خدمات هشام محمد لمدة 6 أشهر أو عام على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى مقابل مادي نظير الموافقة.

وكان الأهلي، طلب بشكل رسمي التعاقد مع حمد فتحي لاعب الفريق البترولي، من أجل تدعيم صفوفه خلال بداية العام الجديد.

ويسعى علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي، التعاقد مع لاعب الأهلي، خاصةً أنه مقتنع بقدراتة الفنية ورغبته في الاستفادة منه خلال منافسات الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الناديين جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم الصفقتين والاتفاق على المقابل المادي، بالميركاتو الشتوي.



