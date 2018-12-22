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"التضامن": غدا فتح باب التقديم لمشرفي الحج لعام 2019

السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:43 م
التضامن: غدا فتح باب التقديم لمشرفي الحج لعام 2019
الدكتورة غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
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آيات عامر
 
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أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الاهلية لعام 1440هـ 2019م حيث تقرر فتح باب الترشيح لأعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الاشراف على حجاج الجمعيات من غدا الأحد وحتى 10/1/2019، وسيتم تقديم الطلبات للمرشحين المستوفين للشروط على الموقع الالكتروني للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg ولن يتم قبول أي طلبات بوسيلة أخرى بخلاف التقديم عبر موقع المؤسسة.

وأكدت "والي" أنه تم وضع ضوابط لاختيار المشرفين تستند على معايير شفافة لاختيار افضل العناصر باعتبار أن الاشراف من أهم عوامل نجاح رحلة الحج وأن الوزارة ستقوم بعقد برامج تدريبية لتأهيل المشرفين الذين سيتم اختيارهم.

وأضاف أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة أنه سيتم إجراء اختبار تحريري للمرشحين يشمل أسئلة دينية وإدارية على برنامج الحاسب الآلي أون لاين وسيتم اعلان النتيجة للممتحنين فور انتهاء الاختبار وسيتم اجراء اختبار شفوي للمرشحين الذين اجتازوا الاختبار التحريري وذلك لاختيار مشرف لكل 45 حاج بحيث يتم اختيار 50% من المشرفين الجدد ونسبة 50% ممن سبق لهم الاشراف مع مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية حرصًا على توفير سبل الرعاية للحجاج.

جدير بالذكر أنه من ضمن الشروط الواجب توافرها في المشرفين التمتع باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة المكلف بها بكفاءة عالية مع تقديم شهادة طبية من احدى المستشفيات الجامعية او الحكومية وان يتمتع بحسن السلوك والسمعة الطيبة وان يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل ويفضل المؤهل الأعلى مع تقديم ما يفيد ذلك مع تمتعه بالثقافة الدينية الصحيحة واللازمة لتلك المهمة.

وتتولى اللجنة المشكلة من المؤسسة اختيار المشرفين الحاصلين على اعلى الدرجات وفقًا لنتيجة الاختبارات بما يراعى التوزيع الجغرافي للمشرفين داخل كل محافظة وتعتمد اعمال اللجنة من مجلس أمناء المؤسسة ويتم اخطار المديريات بأسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات.
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