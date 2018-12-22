يلا شووت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الان مباشر hd بين سبورت بث مباشر مباراة العين وريال مدريد اليوم مباشر لايف

يُلعب اليوم السبت نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والعين، على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.





وتقام مباراة العين ضد ريال مدريد عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية.

يلا شووت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الان مباشر hd بين سبورت بث مباشر مباراة العين وريال مدريد اليوم مباشر لايف

يذكر أن ريال مدريد تأهل على حساب كاشيما الياباني، فيما صعد العين لنهائي كأس العالم للأندية بعد تفوقه على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح.





وتنقل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية عبر شبكة قناة (beIN SPORTS HD 1، beIN SPORTS HD 1 FR، TVE La 1 Madrid، 1TV Georgia،RTS Deux HD).

يلا شووت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الان مباشر hd بين سبورت بث مباشر مباراة العين وريال مدريد اليوم مباشر لايف

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