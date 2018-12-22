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حفلت المباريات النهائية لبطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى السنوات الأخيرة بالمنافسة الشرسة والإثارة والمتعة لعشاق كرة القدم فى مختلف أنحاء العالم.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الريال والعين يلا شوت لايف | بي ان ON HD

ويلتقى فريق العين الإماراتى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى حسين الشحات، مع ريال مدريد الإسبانى حامل اللقب آخر نسختين للبطولة، فى نهائى النسخة الحالية من كأس العالم للأندية اليوم، السبت، على استاد "مدينة زايد الرياضية" فى البطولة المقامة بالإمارات.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة الريال والعين يلا شوت لايف | بي ان ON HD



ويستعرض التقرير التالى آخر 7 مباريات نهائية لمونديال الأندية، والتى أسفرت عن تتويج أوروبا بنصيب الأسد برصيد 6 ألقاب، منها 5 للإسبان وواحد لألمانيا، مقابل لقب وحيد لأمريكا الجنوبية.

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(نهائى 2011)

برشلونة 4 × 0 سانتوس البرازيلى - أقيمت فى اليابان

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(نهائى 2012)

كورينثيانز باوليستا البرازيلى 1 × 0 تشيلسى الإنجليزى - أقيمت فى اليابان

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(نهائى 2013)

بايرن ميونخ الألمانى 2 × 0 الرجاء البيضاوى المغربى – أقيمت فى المغرب

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(نهائى 2014)

ريال مدريد 2 × 0 سان لورينزو الأرجنتينى – أقيمت فى المغرب

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(نهائى 2015)

برشلونة 3 × 0 ريفر بليت الأرجنتينى - أقيمت فى اليابان

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(نهائى 2016)

ريال مدريد 4 × 2 كاشيما انتلرز اليابانى – أقيمت فى اليابان

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(نهائى 2017)

ريال مدريد الإسبانى 1 × 0 جريميو البرازيلى – أقيمت فى الإمارات