مهرجان الإسكندرية للأغنية يختتم فعالياته على مسرح سيد درويش

اختتم مهرجان الاسكندرية للأغنية مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة ١٥ التي انطلقت الأسبوع الماضي، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الاسكندرية.



تضمن حفل الختام تكريم عدد من الفنانين والمبدعين فى مصر والوطن العربى، هم: خالد جلال، ابراهيم الملاح، ابراهيم عبد الشفيع، المايسترو محمود ابو زيد، محمد الكحلاوى، المغربى محمود الإدريسى، والتونسى حسن الدهمانى.



كما كرمت إدارة المهرجان أبطال الرياضة فى الغطس ولاء حافظ، رفع الأثقال شريف عثمان، الاسكواش رنين الوليلى، والحائز على جائزة في مسابقة الغواصات الآلية بأمريكا المهندس أحمد فوزي.



وأعلن خلال الحفل نتيجة المسابقة الغنائية، وفاز بالمركز الأول محمود رجب ونال جائزة مالية قدرها ١٥ ألف جنيه.



وأحيا الحفل أعضاء فرقة "أيامنا الحلوة": محمد فهيم، سلمى صباحي، رباب ناجى، زهرة رامى، ونور عثمان، حيث قدموا مجموعة متنوعة من أغاني فترة الثمانينيات والتسعينيات، وأغاني الأفلام، كما شارك فى الحفل نجوم فرقة "سيناترا".