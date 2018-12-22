رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة يجتمع مع ممثلين عن الحكومة بعدن

اجتمع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة باتريك كامييرت، مع ممثلين عن الحكومة اليمنية في القصر الرئاسي في عدن.

وقد وصل إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، السبت، رئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي اليمن، الهولندي باتريك كامييرت، وفق ما أفاد قناة سكاي نيوز.

وهبطت طائرة كامييرت في مطار عدن، ويرافقه فريق مصغر، إذ من المقرر أن يلتقي مسؤولين في الحكومة اليمنية، قبل بدء مهمته في الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات في الحديدة.

وفي تطور ذي صلة، وصل إلى مدينة الحديدة، السبت، فريق فني من الأمم المتحدة، سيساعد اللجنة الدولية المشتركة على مراقبة وقف إطلاق النار في المدينة، تنفيذا لاتفاق السويد.

ومن المقرر أن ينتشر أفراد الفريق الفني على خطوط التماس بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي، بهدف الإبلاغ عن أي خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

وسيعمل الفريق الفني التابع للأمم المتحدة على وضع الترتيبات اللازمة لمباشرة مهام تثبيت ووقف إطلاق النار في المدينة.