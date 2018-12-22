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هدف محمد صلاح يقوده لصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي

السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:22 م
هدف محمد صلاح يقوده لصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي
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الفجر الرياضي
 
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نجح الدولي المصرى محمد صلاح ، في الانفراد بصدارة قائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا، بعد هدفه فى شباك فريق ولفرهامبتون، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين بالأمس، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.


وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول فى الدقيقة 18 من زمن المباراة، بعد تلقيه عرضية من زميله فابينيو.


وعزز ليفربول صدراته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى بـ 44 نقطة والذى يواجه فريق كريستال بالاس اليوم السبت.

 

وجاء ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي على النحو التالى:

 

محمد صلاح، لاعب ليفربول، 11 هدفًا.

 

2. بيير-إيميريك أوباميانغ، لاعب آرسنال، 10 أهداف.

 

3. رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي، 9 أهداف.

 

وولفرهامبتون ضد ليفربول.. ماذا ينتظر رفاق محمد صلاح في موقعة تعزيز صدارة البريميرليغ؟

القنوات الناقلة لمباراة ولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي

4. هاري كين، لاعب توتنهام، 9 أهداف.

 

5. سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، وإيدين هازارد (هازارد)، وكاليوم ويلسون (بورنموث)، و وجلين موراي (برايتون)، وريتشاردليسون دي أندرادي (إيفرتون)، ولكل منهم 8 أهداف.


انطلاقة ليفربول التاريخية مع صلاح وكلوب

 

وحافظ ليفربول على انطلاقته التاريخية بتحقيق 48 نقطة من أول 18 جولة من الموسم، ومدد الفريق سلسلة اللاهزيمة الغير مسبوقة للنادي بالوصول إلى 19 مباراة متتالية دون هزيمة (أول 18 مباراة هذا الموسم + أخر مباراة في الموسم الماضي)، واستقبل الفريق 7 أهداف فقط بعد أول 18 جولة من الموسم محققًا الرقم الدفاعي الأفضل بعد أول 18 جولة من موسم في عهد المسابقة.

 

ونجح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في تحقيق الفوز على جميع الفرق البريطانية التي واجهها كمدرب لليفربول في مختلف البطولات، فأصبح وولفرهامبتون هو الفريق رقم 32 الذي يتغلب عليه كلوب من بين 32 فريقًا واجههم مع الريدز في مختلف البطولات.

 

وضمن نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي قبل الوصول إلى مرحلة أعياد الميلاد "الكريسماس".

 

ويعد ليفربول هو الفريق الذي تصدر الدوري مع مرحلة أعياد الميلاد وفشل في الفوز في 3 مناسبات مختلفة أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البريميير ليج.

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