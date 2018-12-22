"الناظر" يقدم 10 نصائح يومية للحفاظ على صحة الجسم ووقايته من الأمراض

نشر الدكتور هاني الناظر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، عبر صفحته الشخصية على "الفيسبوك"، 10 نصائح يومية للحفاظ على صحة الجسم ووقايته من الأمراض.





حيث قال "الناظر": " عشرة افعلها لكي تحافظ علي صحتك وتحمي نفسك من الأمراض"





1- احرص علي الحركة المستمرة ولا تبقي في وضع ثابت فترات طويلة





2- اكثر من شرب المياه علي مدار اليوم واحرص علي تناول السلطات الخضراء يوميا وقلل من اكل اللحوم الحمراء والنشويات





3- لا تاكل حتي تشعر بالامتلاء





4- قسم وجبات الطعام علي خمسة وليس ثلاثة مع تقليل حجم كل منها





5- لا تنام اقل ولا اكثرمن حوالي ٨ ساعات تقريبا في اليوم





6- امشي كثيرا





7- لا تتناول اي أدوية يصفها لك صديق او قريب او جار دون استشارة الطبيب المتخصص





8- لا تحزن علي ما فات ولا تفكر في ما هو آت





9- تذكر دائماً انه لا يوجد شئ في الدنيا يستحق ان تضحي بصحتك من اجله





10- ارضي بما معك ولا تتمني لنفسك ما للآخرين



