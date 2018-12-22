"الناظر" يقدم 10 نصائح يومية للحفاظ على صحة الجسم ووقايته من الأمراض
السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:10 م
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نشر الدكتور هاني الناظر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، عبر صفحته الشخصية على "الفيسبوك"، 10 نصائح يومية للحفاظ على صحة الجسم ووقايته من الأمراض.
حيث قال "الناظر": "عشرة افعلها لكي تحافظ علي صحتك وتحمي نفسك من الأمراض"
1- احرص علي الحركة المستمرة ولا تبقي في وضع ثابت فترات طويلة
2- اكثر من شرب المياه علي مدار اليوم واحرص علي تناول السلطات الخضراء يوميا وقلل من اكل اللحوم الحمراء والنشويات
3- لا تاكل حتي تشعر بالامتلاء
4- قسم وجبات الطعام علي خمسة وليس ثلاثة مع تقليل حجم كل منها
5- لا تنام اقل ولا اكثرمن حوالي ٨ ساعات تقريبا في اليوم
6- امشي كثيرا
7- لا تتناول اي أدوية يصفها لك صديق او قريب او جار دون استشارة الطبيب المتخصص
8- لا تحزن علي ما فات ولا تفكر في ما هو آت
9- تذكر دائماً انه لا يوجد شئ في الدنيا يستحق ان تضحي بصحتك من اجله
10- ارضي بما معك ولا تتمني لنفسك ما للآخرين
واسعي دائماً في الخير"
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