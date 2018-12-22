يلا شوت Al Ain .. مشاهدة بث مباشر مباراة العين وريال مدريد اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

نتابع اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم بدون تقطيع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات مباريات الدور النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الامارات في كاس العالم للأندية.





مشاهدة مباراة ريال مدريد اليومحيث يريد فريق الريال تحقيق الفوز على حساب العين من اجل التتويج بلقب بطولة كاس العالم للاندية حيث يرغب في الحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعدما نجح في الفوز على الفريق الياباني في الدور نصف النهائي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف ليتاهل للموقعة النهائية وبات على بعد خطوة من تحقيق كاس العالم الاندية في اول بطولة سيحققها المدرب الارجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للمرينجي، اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني والعين الاماراتي بث مباشر اليوم السبت في كأس العالم للأندية.

يلا شوت Al Ain .. مشاهدة بث مباشر مباراة العين وريال مدريد اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

الفريق الاماراتي صاحب الارض والجمهور العين يخوض اللقاء على ملعبه ملعب استاد مدينة زايد الرياضية ويسعى الفريق العيناوي الى مواصلة مفاجاته الكبرى في البطولة وتحقيق اللقب لاول مرة في تاريخه على حساب فريق ريال مدريد الاسباني وكان العين قد تاهل الى المباراة النهائية عقب الفوز على فريق ريفر بليت الارجنتيني بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة بنتيجة هدفين لكل فريق كما يرغب النجمك المصري حسين الشحات في قيادة فريقه العين للفوز ودخول التاريخ بتحقيق اللقب، بث حي مباشر الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني والعين الاماراتي اليوم السبت في كأس العالم للأندية.

يلا شوت Al Ain .. مشاهدة بث مباشر مباراة العين وريال مدريد اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

تنطلق بث مباشر مباراة ريال مدريد الاسباني والعين الاماراتي في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساء بتوقيت بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي ان سبورتس الرياضية اتش دي ، مشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني والعين الاماراتي بث مباشر اليوم السبت 22-12-2018 في كأس العالم للأندية