القبض على ممثلة هندية شهيرة بتهمة حيازة مخدرات

ألقي القبض على ممثلة السينما والتلفزيون الهندية أسواثي بابو، يوم الأحد 16 ديسمبر من ثريككارا في كوتشي في ولاية كيرالا وفي حوزتها مخدرات معدة للبيع و الاتجار.

وقد وجدت في حوزتها العديد من المبالغ المالية المتحصلة نتيجة البيع، كما ألقت شرطة كوتشي القبض على سائقها بيوني إبراهام معها، وفقا لتقارير متعددة.

وكانت الشرطة قد ضبطت الممثلة البالغة من العمر 22 عاما وسائقها وبحوزتهما 58 جراما من عقار الاكستاسي وهو نوع من أنواع المنشطات له تأثير نفسي وهلوسة، استنادا إلى معلومات سرية عنهما، وتم القبض عليهما بشقتها في كوتشي، بينما كانوا ينتظرون لتسليم المخدرات للعميل.

كما سيتم إجراء المزيد من التحقيقات للكشف عن الشبكة بأكملها، والتي تشتبه الشرطة بنها ستكون واحدة من أضخم الشبكات تجار المخدرات.

ووفقًا للشرطة، فإن أسوثي، وهي مواطنة من ثيروفانانثابورام، تعيش في ارناكولام منذ أربع سنوات، قدمت أدوار ثانوية في المسلسلات التلفزيونية الملايالمية.

في الآونة الأخيرة، انتقلت إلى شقة مستأجرة في Palachuvad، وكانت هناك تقارير تفيد بأنها كانت تبيع المخدرات لحفلات ليلية في كوتشي، حسبما ذكرت الشرطة.