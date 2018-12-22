بث مباشر (Al Ain) مشاهدة مباراة العين وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية livehd7 الاسطورة - يلا شوت | shoot

موقعة من العيار الثقيل ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع انحاء العالم حيث يلتقي فريق ريال مدريد الاسباني امام نظيره فريق العين الاماراتي اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات مباريات الدور النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الامارات ، بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين الاماراتي اليوم السبت 22-12-2018 في كاس العالم للأندية.

بث مباشر (Al Ain) مشاهدة مباراة العين وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية livehd7 الاسطورة - يلا شوت | shoot

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم الملكي فريق ريال مدريد الاسباني يرغب في مباراة اليوم في تحقيق الفوز على حساب الفريق الاماراتي من اجل التتويج بلقب البطولة المونديالية، حيث يرغب في الحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعدما نجح في الفوز على الفريق الياباني في الدور نصف النهائي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف ليتاهل للموقعة النهائية وبات على بعد خطوة من تحقيق كاس العالم الاندية في اول بطولة سيحققها المدرب الارجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للمرينجي، مباشر الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني والعين الاماراتي بث مباشر اليوم السبت في كأس العالم للأندية.

بث مباشر (Al Ain) مشاهدة مباراة العين وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية livehd7 الاسطورة - يلا شوت | shoot

مشاهدة مباراة العين اليوم حيث ان الفريق الاماراتي صاحب الارض والجمهور العين يخوض اللقاء على ملعبه ملعب استاد مدينة زايد الرياضية ويسعى الفريق العيناوي الى مواصلة مفاجاته الكبرى في البطولة وتحقيق اللقب لاول مرة في تاريخه على حساب فريق ريال مدريد الاسباني وكان العين قد تاهل الى المباراة النهائية عقب الفوز على فريق ريفر بليت الارجنتيني بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة بنتيجة هدفين لكل فريق كما يرغب النجمك المصري حسين الشحات في قيادة فريقه العين للفوز ودخول التاريخ بتحقيق اللقب، بث حي مباشر الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني والعين الاماراتي اليوم السبت في كأس العالم للأندية.

بث مباشر (Al Ain) مشاهدة مباراة العين وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية livehd7 الاسطورة - يلا شوت | shoot

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