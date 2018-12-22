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ابن عم العاهل المغربي يطلب إعفاءه من لقب أمير

السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:24 م
ابن عم العاهل المغربي يطلب إعفاءه من لقب أمير
الأمير مولاي هشام
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وكالات
 
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أعلن الأمير مولاي هشام، ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرابع في ترتيب الخلافة على العرش، أنه طلب إعفاءه من لقب أمير ليصبح مواطناً عادياً.

 

وذكرت وسائل الإعلام المغربية اليوم السبت أن الأمير أعلن عن قراره في حوار مع تلفزيون (فرانس 24) الفرنسي.

 

وقال الأمير مولاي هشام البالغ 54 عاماً إنه كان طلب من الملك محمد السادس منذ ثلاث سنوات ألا يتم دفنه بعد موته في مقابر العائلة المالكة.

 

وخلال المقابلة لم يستبعد الأمير المغربي احتمالية مشاركته في الحياة السياسية حال وافق الملك محمد السادس على إعفائه من لقب الأمير.

المزيد عن: لقب أمير المغرب العاهل المغربي الأمير مولاي هشام إعفاءه من لقب أمير
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