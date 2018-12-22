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زارين خان تتعرض لمحاولة تحرش.. وهذا رد فعلها

السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:19 م
زارين خان تتعرض لمحاولة تحرش.. وهذا رد فعلها
زارين خان
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الفجر الفني
 
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لم تكن تعرف الممثلة الهندية زارين خان، أن ظهورها في حدث ترويجي لافتتاح متجر بمدينة أورنك آباد التي تتبع ولاية ماهاراشترا سوف يتحول إلى تجربة مروعة غير سارة بالنسبة لها.

وبعد اختتام الحدث، عندما توجهت زارين نحو سيارتها، وقع هجوم كبير عليها من حشد فيه أكثر من 50 شخص قد تجمعوا في المكان، وفي محاولة للاستفادة المناسبة من الوضع، حاول بعض منحرفين لمسها بشكل غير لائق.

ومع ذلك، ردت "زارين" بقوة على السلوك المشين للجماهير، وقامت بدفع منحرفين بعيدا وحتى صفعت بعض منهم الذين حاولوا الاحتكاك بها بينما كانت تتجه نحو سيارتها.

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