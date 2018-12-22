لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر بدأت الآن كورة لايف ( Real Madrid vs Al Ain) مشاهدة مباراة ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد والعين، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر عامين لملاقاة نظيره فريق العين الإماراتي في مساء يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.





ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد الإسباني وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد والعين، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والعين.





وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد والعين، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد والعين في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس العالم للأندية. لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر بدأت الآن كورة لايف ( Real Madrid vs Al Ain) مشاهدة مباراة ريال مدريد موعد مباراة ريال مدريد والعين موعد مباراة ريال مدريد والعين، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر عامين لملاقاة نظيره فريق العين الإماراتي في مساء يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد والعين تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي. لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر بدأت الآن كورة لايف ( Real Madrid vs Al Ain) مشاهدة مباراة ريال مدريد موعد مباراة ريال مدريد والعين والقنوات الناقلة للمباراة موعد مباراة ريال مدريد والعين، سوف تكون مباراة ريال مدريد والعين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد والعين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد والعين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.