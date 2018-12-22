كورة ستار.. Real Madrid vs Al Ain شاهد مباراة العين وريال مدريد بث مباشر اليوم الأحد





يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق العين الإماراتي مساء اليوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في إطار الدور النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2018 م.

كورة ستار.. Real Madrid vs Al Ain شاهد مباراة العين وريال مدريد بث مباشر اليوم الأحد



ولم يعرف فريق ريال مدريد طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الملكي، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

كورة ستار.. Real Madrid vs Al Ain شاهد مباراة العين وريال مدريد بث مباشر اليوم الأحد



وينتظر فريق ريال مدريد أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق العين، حيث يواجه فريق ريال مدريد في المباراة الأولى مضيفه فريق فياريال في بطولة الدوري الإسباني.





وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق ريال مدريد ضيفه فريق ريال سوسيداد في بطولة الدوري الإسباني أيضاً، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق ريال مدريد ضيفه فريق ليغانيس في بطولة كأس ملك إسبانيا، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق ريال مدريد وبين مضيفه فريق ريال بيتيس في بطولة الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق ريال مدريد في هذه المباراة على النحو التالي: تيبو كورتوا / داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو / ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

كورة ستار.. Real Madrid vs Al Ain شاهد مباراة العين وريال مدريد بث مباشر اليوم الأحد



أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق العين طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الإماراتي، وفي مقابل ذلك نجح فريق العين في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.