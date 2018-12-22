مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين youtube HD
السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:11 م
عمرو عادل
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مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين youtube HD
يشهد ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مساء اليوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره فريق العين الإماراتي، ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.
وتنطلق مباراة ريال مدريد والعين تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
وسوف تكون مباراة ريال مدريد والعين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين youtube HD
وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة نهائي كأس العالم للأندية اليوم أمام نظيره فريق العين:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.
خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش.
خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.
المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.
وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق العين المتوقع في مباراة نهائي كأس العالم للأندية اليوم أمام نظيره فريق ريال مدريد:
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين youtube HD
حراسة المرمى: خالد عيسى.
خط الدفاع: محمد أحمد / إسماعيل أحمد / محمد فايز / شيوتاني.
خط الوسط: محمد عبد الرحمن / أحمد بارمان / تونغو دومبيا.
خط الهجوم: حسين الشحات / كايو لوكاس / ماركوس بيرغ.
المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.
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