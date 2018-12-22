مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين youtube HD

يشهد ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مساء اليوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره فريق العين الإماراتي، ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.





وتنطلق مباراة ريال مدريد والعين تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.



