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عبد الله الملا: مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية من أهم المهرجانات في العالم

السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:09 م
عبد الله الملا: مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية من أهم المهرجانات في العالم
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أ ش أ
 
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 أعرب الفنان الاماراتي عبد الله الملا عن سعادته بمشاركته في فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان الشارقة الدولي للفنون الإسلامية " أفق " والمقام تحت رعاية الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة خلال الفترة من 19 ديسمبر وحتى 19 يناير المقبل. 

وقال الملا في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط :" إن مهرجان الشارقة للفنون من أهم المهرجانات على مستوى العالم في الفنون الاسلامية ، وإن كل عام من المهرجان يتم طرح أفكار جديدة يعمل الفنانون عليها لتقدم بصورة توضح قيمة الفن الاسلامي في العالم ، وتطوره المستمر، بما يعكس الحضارة الإسلامية.

وأضاف أنه يشارك بعمل، ينطلق من فكرة تسعى إلى تتبع حركة الشمس وفقاً لأوقات الصلوات الخمس، من خلال إنشاء مئذنة حركية تتكون من نمط هندسي مبرمج، موضحا أن فكرة العمل تكمن في أن الشمس ظلت مؤشراً على وقت الصلاة في الإسلام.
 
وأشار الفنان عبدالله الملا الى انه شارك في العديد من المعارض الدولية الكبرى مثل معرض " لندن للتصميم " وميلانو ديزاين" ، وأسبوع باريس للتصميم ، و"معرض الجريان الداخلي ".

يذكر أن مهرجان الشارقة للفنون الاسلامية يشهد هذا العام مشاركة 63 فنانا من 20 دولة عربية وأجنبية، ومن المنتظر أن يقدموا 377 عملا فنيا من تجهيزات، وحروفيات، وجداريات، ولوحات في الخط الأصيل والزخرفة، فيما سيتم تنظيم 144 ورشة فنية، كذلك عرض 11 فيديو لتجارب فنية متنوعة.
ج ج
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