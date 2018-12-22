بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد - العين اليوم | مشاهدة مباراة Real Madrid اليوم بث مباشر كورة لايف

يقدم الفجر الرياضي رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 22-12-2018، وتقام مباراة العين وريال مدريد مباشر كورة لايف على استاد مدينة زايد الرياضية لاستقبال نهائي كأس العالم للأندية 2018، وستحظى مباراة ريال مدريد ضد العين بمتابعة جماهيرية كبيرة من جماهير الفريقين نظراً لسعي كلاهما للتويج بلقب البطولة.





كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين اليوم يدخلها الفريق الإماراتي باعتباره بطل دوري الخليج العربي الإماراتي، وقد افتتح البطولة بالفوز على فريق تيم ويلينجتون النيوزيلندي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل إيجابياً بثلاثة أهدافٍ لكل فريق.

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد - العين اليوم | مشاهدة مباراة Real Madrid اليوم بث مباشر كورة لايف

أما ريال مدريد فله نصيب الأسد من لقب دوري أبطال أوروبا، ويشارك في الموسم الجاري من كأس العالم للأندية بعد رفع كأس دوري الأبطال لثلاث مرات على التوالي، ووصل ريال مدريد للمواجهة النهائية ضد العين الإماراتي بعد فوزه في دور الـ4 على كاشيما انتلرز بثلاثية نظيفة مقابل هدف وحيد.

من المتوقع أن يتغيب عن فريق العين لمواجهة ريال مدريد اللاعب أحمد برمان بداعي الإصابة، إلا أنه لم يصدر قرار طبيب العين النهائي والذي سيوضح ما إذا كان اللاعب مستعد للمشاركة في نهائي كأس العالم للأندية بين العين وريال مدريد أو لا. بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد - العين اليوم | مشاهدة مباراة Real Madrid اليوم بث مباشر كورة لايف تشكيل العين المتوقع ضد ريال مدريد | 4-4-2

خالد عيسى تسوكاسا شيوتاني – محمد فايز – إسماعيل أحمد – محمد أحمد ريان يسلم – محمد عبد الرحمن – تونجو دومبيا – حسين الشحات كايو فيرنانديز – ماركوس بيرج

لن تشهد قائمة ريال مدريد أي غيابات بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون قائمة الفريق المستدعاة كاملة لمواجهة العين وانتزاع لقب الكأس الرابعة، ومن المتوقع أن يفتتح المدير الفني للنادي الملكي مباراته باللاعب أسينسيو في مركز الجناح الأيمن بدلاً من فاسكيز.

تشكيل ريال مدريد ضد العين | 4-3-3

تيبو كورتوا مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – داني كارباخال توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش جاريث بيل – كريم بنزيمه – ماركو أسينسيو بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد - العين اليوم | مشاهدة مباراة Real Madrid اليوم بث مباشر كورة لايف سنكون على موعد مع مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم بنقل يلا شوت كورة لايف، وذلك قبل انطلاق صفارة الحكم الأولى من عمر المواجهة بقليل، متمنين لكم مشاهدة مباراة ممتعة وفوز فريقكم المفضل.