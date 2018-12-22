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يبحث العين الإماراتي المحترف في صفوفه النجم المصري حسين الشحات لتحقيق مفاجأة والتتويج باللقب العالمي للمرة الأولى ليكون أكبر إنجاز عربي في تاريخ البطولة بعد أن خسر الرجاء المغربي اللقب عام 2013 أمام بايرن ميونيخ الألماني.



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يتواجد العين في المونديال هذا العام باعتباره بطل الدوري الإماراتي، وقد افتتح المسابقة بالفوز على تيم ويلينجتون النيوزيلندي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل إيجابياً بثلاثة أهدافٍ لكل فريق، وفي المباراة الثانية قابل البنفسجي الترجي التونسي وسحقه بثلاثيةٍ نظيفة، وأخيراً كان لقاء نصف النهائي لبطل الدوري الإماراتي ضد ريفر بليت وانتهى بانتصار أصحاب الأرض بنتيجة (5-4) بضربات الجزاء بعد انتهاء اللقاء بالتعادل إيجابياً بهدفين لكل فريق، يلا شوت مشاهدة بث مباشر اليوم السبت في نهائي مونديال الأندية.

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على الجانب الأخر يعد ريال مدريد هو البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا ويشارك في النسخة الحالية لكأس العالم للأندية بعد رفع الكأس ذات الأذنين للمرة الثالثة على التوالي، وقد وصل للنهائي بعد الانتصار على كاشيما آنتلرز في نصف النهائي بثلاثة أهدافٍ لهدف، وسيكون على الملكي الانتصار ليُنصب نفسه وحيداً على عرش أكثر الأندية فوزاً بالمونديال، فحتى الآن هو شريكاً في الصدارة مع برشلونة برصيد 3 مراتٍ لكلٍ منهما.

لايف bein sport.. مشاهدة مباراة العين وريال مدريد يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع



وتنقل مباراة ريال مدريد والعين في بث حي ومباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 1.







