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ننشر فعاليات حزب مستقبل وطن اليوم وأمس

السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:08 م
ننشر فعاليات حزب مستقبل وطن اليوم وأمس
حزب مستقبل وطن
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يواصل حزب مستقبل وطن، فعالياته الخدمية في العديد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تقديم خدمات مجتمعية، والاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية، ودعمًا لخطة الحزب للتواجد مع المواطنين فى الشارع المصري حيث نظم الحزب أمس الجمعة.

القاهرة: تنظيم مارثون جري ودراجات هوائية بمنطقة حدائق القبة بداية من أمام مركز شباب حدائق القبة وحتى شارع مصر والسودان  والعودة بمشاركة 600 شخص.

كما تنظيم ندوة "بين الواقع والمستقبل بمقر الحزب بالقاهرة بحضور حوالى 350  شخص وبمشاركة قيادات الحزب تم خلالها استعراض جهود الرئيس بالإهتمام بذوى  الإحتياجات الخاصة فضلا عن توزيع شهادات تقدير لبعض النماذج.
  
وأقامت منافذًا لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمنطقة مدينة الشروق في إطار رفع الأعباء عن المواطنين. 

الشرقية: تنظيم معرض لبيع الملابس الجاهزة والمفروشات  بالتنسيق مع عدد من الشركات  باسعار مخفضة بقرية بندف مركز منيا القمح 
وكذا تنظيم بطولة الكونغو فو بالصاله المغطاة بكلية التربية بجامعه الزقازيق  بمشاركة حوالى 1000لاعب من مختلف الاندية ومراكز الشباب وبحضور القيادات الشعبية والتنفذية بالمحافظةوتم توزيع الجوائز على الفائزين.

السويس: تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع المركز الافليمى لنقل الدم بمنطقة الخواطرة الجديدة _ كبرت المفارق " دائرة قسم الجناين. 

جنوب سيناء: نظيم مجموعات تقوية بكافة المراحل التعليمية بقاعة الرياضات البحرية بشرم الشيخ.

بني سويف: تنظيم حملة لتطوير مدرسة الشهيد أحمد عبد العظيم الابتدائية بعزبة الشقر مركز الفشن، وتنظيم منافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمنطقة عزبة حسن نامق وعزبة نجع العرب بمركز ناصر وتوزيع 500 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا بقريتى "صنور وبنى سليمان بمركز بنى سويف.

المنيا: التكفل ودفع المصاريف لعدد 12 عملية جراحية متنوعة بالتعاون مع أحد المراكز الطبية كما تم تنظيم قافلتين طبيتين بقريتى "المعصرة شرق سمالوط واببيوها بمركز ابو قرقاص تم خلالها توقع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لغير القادرين.

الوادى الجديد: تنظيم معسكر نظافة بقرية المعصرة بمركز الدخلة فضلا عن قيام امانة المراة بعقد ندوة بعنوان المراة والعمل الحزبي بمقر جمعية رابطة المراة العربية بمدينة الخارجة بمشاركة 100 سيدة.
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