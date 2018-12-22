اليوم.. نقيب الصحفيين يلتقي الزملاء المُعتدى عليهم بنقابة الصيادلة

يلتقي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، عصر اليوم، الزملاء المُعتدى عليهم بنقابة الصيادلة؛ لبحث تصعيد النقابة ضد المدعو محي عبيد نقيب الصيادلة.





ومن المقرر أن يناقش مجلس النقابة خلال اجتماعه المقبل، أوجه التصعيد ضد نقيب الصيادلة، وذلك بعد تحرير المحاضر اللازمة ضده، وضد المُعتدين على الزملاء أثناء تأدية عملهم.





يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".





وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقاموا باحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.



