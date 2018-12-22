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اليوم.. نقيب الصحفيين يلتقي الزملاء المُعتدى عليهم بنقابة الصيادلة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:07 م
اليوم.. نقيب الصحفيين يلتقي الزملاء المُعتدى عليهم بنقابة الصيادلة
عبدالمحسن سلامة - نقيب الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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يلتقي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، عصر اليوم، الزملاء المُعتدى عليهم بنقابة الصيادلة؛ لبحث تصعيد النقابة ضد المدعو محي عبيد نقيب الصيادلة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النقابة خلال اجتماعه المقبل، أوجه التصعيد ضد نقيب الصيادلة، وذلك بعد تحرير المحاضر اللازمة ضده، وضد المُعتدين على الزملاء أثناء تأدية عملهم.

يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".

وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقاموا باحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.

وجاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة الإثنين الماضي.
المزيد عن: نقيب الصحفيين نقابة الصيادلة نقابة الصحفيين عبد المحسن سلامة الصيادلة
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