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معرض فني يحكي تاريخ دمياط منذ 60 عامًا (صور)

السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:07 م
معرض فني يحكي تاريخ دمياط منذ 60 عامًا (صور)
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هند الشيال
 
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قام قصر ثقافة دمياط الجديدة، بتنظيم معرضا فنيا للمصور الفوتوغرافى مصطفى شنشن بعنوان "دمياط من 60 عاما".

وتميز المعرض بروح الفن والإبداع وقدم تاريخ مدينة دمياط، حيث جسد فيه الأماكن والشوارع التى تنبض بروح أهلها على مر السنين بفتوغرافيا الأبيض والأسود.

وعقدت مكتبة كفر المنازلة محاضرة بعنوان "عظماء من بلدنا" قدمها محمد عيسى، وكان الحديث عن الشاعر فاروق شوشة، وتناول سيرته الذاتية والجوائز التى حصل عليها كما ذكر أيضا بعض أشعاره ومؤلفاته.

بينما ناقش قصر ثقافة دمياط كتاب "الإبداع الشعبى والمرأة المصرية" تأليف الدكتور خالد أبو الليل، وقدمت الدكتورة ناهد سعد، عرضا لما جاء به خالد أبو الليل فى كتابه من موروث شعبى تتناوله الأجيال لبطولة المرأة والفتاة المصرية فى القصص والحكايات الشعبية.
معرض فني يحكي تاريخ دمياط منذ 60 عامًا (صور)
معرض فني يحكي تاريخ دمياط منذ 60 عامًا (صور)
معرض فني يحكي تاريخ دمياط منذ 60 عامًا (صور)
المزيد عن: معرض فني مصر دمياط اخبار
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