السيسي يتفقد محطة الفرز والتعبئة بمشروع الصوب الزراعية
السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:07 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة الفرز والتعبئة ضمن المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان.
ويفتتح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك في اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مجال الأمن الغذائي.
Advertisements