ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هدى الغصن.. أول سعودية تتولى منصبًا قياديًّا بأرامكو

السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:58 ص
هدى الغصن.. أول سعودية تتولى منصبًا قياديًّا بأرامكو
هدى الغصن
طباعة
Advertisements
الفجر السعودي
 
Advertisements

قضت "هدى الغصن" أكثر من 30 عامًا في العمل بشركة أرامكو أكبر شركة في الشرق الأوسط.

 

وفى عام 2012، شغلت منصب المديرة التنفيذية للموارد البشرية بالشركة؛ ما جعلها أول سعودية تتولى منصبًا قياديًّا بأرامكو التي تضم أكثر من 62 ألف موظف من 80 جنسية مختلفة.

 

وقبل ذلك، كانت مديرة الموارد البشرية للسياسة العامة والتخطيط، في الفترة بين عامي 2006 و2009، كما ترأست قسم التدريب والتطوير في وقت لاحق.

 

تخرجت الغصن في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 1980، ثم التحقت بالجامعة الأمريكية في واشنطن للحصول على درجة إدارة الأعمال، التي أتمت دراستها في عام 1986.

 

وبالإضافة إلى ذلك، حضرت العديد من البرامج التدريبية في العديد من الجامعات الرائدة في العالم، بما في ذلك جامعة كورنيل وجامعة ميتشيجان في الولايات المتحدة، وأكسفورد في بريطانيا.

 

"الغصن" أيضًا عضوة في مجلس الأمناء بالجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية، وعضوة في لجنتين استشاريتين في الشركة السعودية للكهرباء، وهي أيضًا عضوة في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 

واحتلت الغصن المرتبة الرابعة في قائمة فوربس لأقوى النساء العربيات في مجال الإدارة التنفيذية، والمركز السابع في قائمة أرابيان بزنس لعام 2015 لأهم الشخصيات في مجال الطاقة، كما حصلت على جائزة المرأة العربية في عام 2014.

 

وستناقش الغصن جهود الشركات في تدريب تمكين المرأة، خلال مشاركتها بورقة عمل في مهرجان الجنادرية الثالث والثلاثين الذي بدأ الخميس.

 

وسوف يستضيف المهرجان سلسلة من الندوات وغيرها من الفعاليات في الرياض؛ حيث يشارك ضيوف من حول العالم.

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
مصر المقاصة
بيراميدز
-
x
19:30
-
إنبي
الدوري السعودي
الفيحاء
-
x
14:15
-
أحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
14:30
-
بيرنلي
تشيلسي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
فولهام
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
بورنموث
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موكورا سبور - رواندا
-
x
15:30
-
هلال الأبيض - السودان
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
-
x
16:30
-
الرجاء الرياضي - المغرب
ساليماتا - بوركينا فاسو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الاتحاد - ليبيا
-
x
18:00
-
نهضة بركان - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
-
x
18:45
-
غرين إيجليز - زامبيا
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
15:30
-
ريفر بليت - الأرجنتين
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيبرس - أوغندا
-
x
15:00
-
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الأهلي بنغازي - ليبيا
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
-
x
16:30
-
الإسماعيلي - مصر
جراف دي داكار - السنغال
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
19:30
-
سيلتا فيغو
أتلتيك بيلباو
-
x
21:45
-
بلد الوليد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
13:30
-
كالياري
ميلان
-
x
16:00
-
فيورنتينا
نابولي
-
x
16:00
-
سبال
بارما
-
x
16:00
-
بولونيا
ساسولو
-
x
16:00
-
تورينو
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
16:30
-
هيرتا برلين
شتوتجارت
-
x
16:30
-
شالكه 04
هانوفر 96
-
x
16:30
-
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
-
x
16:30
-
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
نانت
موناكو
-
x
22:00
-
جانجون
مونبلييه
-
x
22:00
-
ليون
أنجيه
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري التركي
قاسم باشا
-
x
18:00
-
بشكتاش