هدى الغصن.. أول سعودية تتولى منصبًا قياديًّا بأرامكو

قضت "هدى الغصن" أكثر من 30 عامًا في العمل بشركة أرامكو أكبر شركة في الشرق الأوسط.

وفى عام 2012، شغلت منصب المديرة التنفيذية للموارد البشرية بالشركة؛ ما جعلها أول سعودية تتولى منصبًا قياديًّا بأرامكو التي تضم أكثر من 62 ألف موظف من 80 جنسية مختلفة.

وقبل ذلك، كانت مديرة الموارد البشرية للسياسة العامة والتخطيط، في الفترة بين عامي 2006 و2009، كما ترأست قسم التدريب والتطوير في وقت لاحق.

تخرجت الغصن في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 1980، ثم التحقت بالجامعة الأمريكية في واشنطن للحصول على درجة إدارة الأعمال، التي أتمت دراستها في عام 1986.

وبالإضافة إلى ذلك، حضرت العديد من البرامج التدريبية في العديد من الجامعات الرائدة في العالم، بما في ذلك جامعة كورنيل وجامعة ميتشيجان في الولايات المتحدة، وأكسفورد في بريطانيا.

"الغصن" أيضًا عضوة في مجلس الأمناء بالجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية، وعضوة في لجنتين استشاريتين في الشركة السعودية للكهرباء، وهي أيضًا عضوة في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

واحتلت الغصن المرتبة الرابعة في قائمة فوربس لأقوى النساء العربيات في مجال الإدارة التنفيذية، والمركز السابع في قائمة أرابيان بزنس لعام 2015 لأهم الشخصيات في مجال الطاقة، كما حصلت على جائزة المرأة العربية في عام 2014.

وستناقش الغصن جهود الشركات في تدريب تمكين المرأة، خلال مشاركتها بورقة عمل في مهرجان الجنادرية الثالث والثلاثين الذي بدأ الخميس.

وسوف يستضيف المهرجان سلسلة من الندوات وغيرها من الفعاليات في الرياض؛ حيث يشارك ضيوف من حول العالم.